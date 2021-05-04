Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 дома сыграет против луганской Зари.

Компания Parimatch небольшое предпочтение отдает подопечным Виктора Скрипника.

Так на победу гостей предлагается коэффициент 2,35. Ничью оценили в 3,50, а победу днепрян в 2,90.

Если вы уверены, что луганчане победят хотя бы в одном тайме, но на этот исход коэффициент 1,71 (нет — 2,07).

Отметим, матч Днепр-1 — Заря состоится пятого мая в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.