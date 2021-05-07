Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.
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07 мая 2021, 13:37
В 35-м туре английской Премьер-лиги сойдутся финалисты Лиги чемпионов — Манчестер Сити и Челси.
Компания Parimatch считает фаворитом противостояния хозяев, установив следующие коэффициенты: победа Манчестер Сити — 1,94, победа Челси — 4,30, ничья — 3,50.
Наиболее вероятным итогом матча эксперты считают счет 1:0, коэффициент на который 6,10.
Матч Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 8 мая. Начало в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.