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Вашему вниманию букмекерские котировки на финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках финального поединка Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между английскими Манчестер Сити и Челси, в которой "горожане" выступят в качестве хозяев стадиона Драгау в Порту. Компания Parimatch считает, что существенно больше шансов на победу у команды Хосепа Гвардиолы.

Так, коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,86, на ничью — 3,65, на победу Челси — 4,70.

При этом эксперты сильно сомневаются, что одна из команд сможет забить до 15-й минуты включительно. Наибольший шанс на это, по их мнению, имеет клуб из Манчестера — 5,70, Челси — 9,10.

Матч Манчестер Сити — Челси состоится 29 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.