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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

Сборная Бельгии сыграет против национальной команды России в рамках поединка 1 тура чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Мартинеса.

Так, на победу Бельгии предлагается коэффициент 1,77, тогда как потенциальный успех россиян оценивается показателем 5,30. Коэффициент на ничейный результат — 3,65.

При этом букмекеры считают, что сборная России вряд ли забьет больше 3 голов. Коэффициент на это — 21,00.

Напомним, матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.