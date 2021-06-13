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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

Сборная Польши сыграет против национальной команды Словакии в рамках поединка стартового тура чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Паулу Соузы.

Так, на победу Польши предлагается коэффициент 1,83, тогда как потенциальный успех словацкой сборной оценивается показателем 5,50. Коэффициент на ничейный результат — 3,35.

Если вы считаете, что сборная Словакии не сможет поразить ворота поляков, то можете поставить с коэффициентом — 2,03.

Напомним, матч Польша — Словакия состоится в понедельник, 14 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.