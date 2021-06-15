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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

Сборная Германии сыграет против сборной Франции в рамках поединка первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Компания Parimatch небольшое преимущество в данном противостоянии отдает французской команде.

Так, на победу подопечных Дешама предлагается коэффициент 2,7, тогда как успех Бундестим оценивается в 2,9. Ничейный результат по мнению экспертов компании наименее вероятен — на него можно поставить с показателем 3,2.

Для тех, кто любит небанальные ставки, есть вариант с событием "Будет ли удаление: да". Событие оценивается коэффициентом 6.

Матч состоится во вторник, в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.