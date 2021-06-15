Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.
Франция - Германия, getty images
15 июня 2021, 00:57
Сборная Германии сыграет против сборной Франции в рамках поединка первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
Компания Parimatch небольшое преимущество в данном противостоянии отдает французской команде.
Так, на победу подопечных Дешама предлагается коэффициент 2,7, тогда как успех Бундестим оценивается в 2,9. Ничейный результат по мнению экспертов компании наименее вероятен — на него можно поставить с показателем 3,2.
Для тех, кто любит небанальные ставки, есть вариант с событием "Будет ли удаление: да". Событие оценивается коэффициентом 6.
Матч состоится во вторник, в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.