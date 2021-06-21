Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Финляндии сыграет против сборной Бельгии.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше именно у подопечных Роберто Мартинеса.

На победу сборной Бельгии предлагают коэффициент 1,36. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,20, а на победу финнов — 10,50.

Если вы верите, что Бельгия сумеет забить два гола и больше, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,05 (нет — 1,82).

Напомним, матч Финляндия — Бельгия состоится 21 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.