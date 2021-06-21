Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.
Игроки сборной Бельгии, getty images
21 июня 2021, 00:25
В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Финляндии сыграет против сборной Бельгии.
Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше именно у подопечных Роберто Мартинеса.
На победу сборной Бельгии предлагают коэффициент 1,36. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,20, а на победу финнов — 10,50.
Если вы верите, что Бельгия сумеет забить два гола и больше, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,05 (нет — 1,82).
Напомним, матч Финляндия — Бельгия состоится 21 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.