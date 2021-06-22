Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Словакии сыграет против сборной Испании.

По версии компании Parimatch больше шансов на победу именно у подопечных Луиса Энрике.

На то, что Испания обыграет соперника предлагается коэффициент 1,23. Ничью оценили в 6,60, а победу словаков в 17,00.

Если вы уверены, что индивидуальный тотал Испании будет 1,5 больше, то на данный исход коэффициент 1,33.

Матч Словакия — Португалия состоится 23 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.