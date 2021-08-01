Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Динамо Киев сойдется в противостоянии с Вересом в рамках второго тура чемпионата Украины. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Мирчи Луческу.

Так, на победу Динамо предлагается коэффициент 1,16, тогда как потенциальный успех Вереса оценивается показателем 18,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче забьют обе команды. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 2,85.

Напомним, матч Динамо Киев — Верес состоится сегодня, 1 августа. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.