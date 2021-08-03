Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Олимпийских игр.
Сборная Испании. Фото Getty Images
03 августа 2021, 13:12
В рамках второго полуфинального матча футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио сборная Японии сыграет против сборной Испании.
Компания Parimatch считает отдает небольшое преимущество футболистам Сборной Испании.
На победу испанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2,33, ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,11, а на победу Японии в основное время — дают 3,36.
На проход в Испании в финал Олимпийских игр можно поставить с коэффициентом 1,67, на Японию дают 2,22.
Напомним, матч Япония — Испания состоится 3 августа и начнется в 14:00.