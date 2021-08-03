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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Олимпийских игр.

В рамках второго полуфинального матча футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио сборная Японии сыграет против сборной Испании.

Компания Parimatch считает отдает небольшое преимущество футболистам Сборной Испании.

На победу испанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2,33, ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,11, а на победу Японии в основное время — дают 3,36.

На проход в Испании в финал Олимпийских игр можно поставить с коэффициентом 1,67, на Японию дают 2,22.

Напомним, матч Япония — Испания состоится 3 августа и начнется в 14:00.