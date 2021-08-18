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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.

В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов шведский Мальме встретится с болгарским Лудогорцем.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у хозяев поля.

На победу представителя Швеции предлагается коэффициент 1,95. Ничью эксперты оценили в 3,35, а победу болгарского коллектива — в 4,20.

На то, что Лудогорец забьет хотя бы один гол — коэффициент 1,55. Аналогичный исход для Мальме оценили в 1,23.

Поединок Мальме — Лудогорец состоится 18 августа и начнется в 22:00 по киевскому времени.