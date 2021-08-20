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Футбол является самой популярной командной спортивной игрой в мире. Наверное, это можно объяснить демократичностью и простотой правил этой игры. Все, что нужно для игры в футбол – это ровная площадка, мяч, да пара кирпичей, обозначающих штанги ворот. Не удивительно, что футбол занимает ведущее место в большинстве букмекерских контор, которые очень подробно освещают этот вид спорта в своих линиях.

Лучшие букмекерские конторы Украины предоставляют своим клиентам сотни различных футбольных матчей, которые, как правило, проходят в уик-энд (субботу, воскресенье). Наибольшей популярностью среди украинских игроков пользуются такие надежные букмекерские конторы: Париматч, 1хбет, Марафон, Фавбет, ФанСпорт. На долю этих контор приходится порядка 80% от всех ставок, которые делаются в Украине.

Чтобы обыграть букмекера на длинной дистанции, необходимо придерживаться определенной игровой и финансовой стратегии, которые бетторы обычно модифицируют под свой стиль. В Интернете можно найти описание десяток различных стратегий, которые с той или иной степенью успешности применяются бетторами. Рассмотрим 3 самые популярные стратегии на футбол, которых частенько придерживаются профессиональные капперы.

Стратегия игры на ничьих

Ничьи в футболе случаются намного чаще, чем в других игровых видах спорта (шашки и шахматы не в счет), а коэффициенты на ничейный исход, как правило, не бывают ниже 3,00, что делает очень выгодной игру на ничьих, используя простой догон. Конечно, для игры на ничейных результатах надо тщательно подбирать команды и чемпионаты. Чаще всего ничейные результаты любят команды-середняки или аутсайдеры, выступающие в чемпионатах, где забивается немного голов. Такие команды могут до 50% своих матчей регулярного чемпионата играть вничью.

Некоторые команды очень «любят» ничейные исходы в домашних играх, а некоторые очень часто играют вничью выездные матчи. При этом, сезон на сезон может не приходиться. Т.е., команда, отыгравшая предыдущий сезон вничью, не обязательно так же будет выступать и в следующем сезоне. В обязательном порядке надо следить за трансферными переходами в межсезонье, а также за сменой тренера.

«Ловить» ничейные исходы лучше всего после серии игр без ничьих, после 3-4 матчей, в которых команда не играла вничью, можно начинать делать ставки на ничейный исход, постепенно повышая размер ставки, пока не будет сыграна ничья. Высокий коэффициент дает возможность игроку незначительно повышать размер ставки, не вкладывая много денег в такую стратегию.

Стратегия на забитый гол

Эта стратегия играется в лайве. Выбирается команда, которая много забивает, например, мюнхенская Бавария. Игрок следит за ходом матча, и делает ставку на забитый гол в «нужное» время. Дело в том, что по ходу течения игры коэффициент на забитый гол постепенно растет, до тех пор, пока не будет забит гол. Задача игрока «угадать» примерное время забитого гола, и успеть сделать ставку по более высокому коэффициенту.

Стратегия игры на форах

Данная стратегия играется экспрессами. В экспресс отбирается несколько матчей, в которых крепкий домашний середняк принимает другого середняка, который неважно играет выездные матчи. На такие матчи букмекер дает коэффициент на победу домашней команды в районе 2,00-2,20, что дает возможность взять плюсовую фору (+1,5) с коэффициентом 1,15-1,25. Это очень надежная ставка. Очень редко в подобных матчах побеждают гости с разницей более, чем в 1 мяч. Собрав экспресс из нескольких таких матчей, можно получить коэффициент 1,80-2,20 с очень высокой вероятностью выигрыша.

Кращі стратегії ставок на футбол. Реклама

Футбол є найпопулярнішою командною спортивною грою в світі. Напевно, це можна пояснити демократичністю і простотою правил цієї гри. Все, що потрібно для гри в футбол — це рівний майданчик, м'яч, та пара цегли, що позначають штанги воріт. Тож не дивно, що футбол займає провідне місце в більшості букмекерських контор, які дуже докладно висвітлюють цей вид спорту в своїх лініях.

Кращі букмекерські контори України пропонують своїм клієнтам сотні різних футбольних матчів, які, як правило, проходять в уїк-енд (суботу, неділю). Найбільшою популярністю серед українських гравців користуються такі надійні букмекерські контори: Паріматч, 1хбет, Марафон, Фавбет, ФанСпорт. На частку цих контор припадає близько 80% від всіх ставок, які робляться в Україні.

Щоб обіграти букмекера на довгій дистанції, необхідно дотримуватися певної ігрової та фінансової стратегії, які беттори зазвичай модифікують під свій стиль. В Інтернеті можна знайти опис десяток різних стратегій, які з тим або іншим ступенем успішності застосовуються бетторамі. Розглянемо 3 найпопулярніші стратегії на футбол, яких частенько дотримуються професійні каппери.

Стратегія гри на нічиїх

Нічиї в футболі трапляються набагато частіше, ніж в інших ігрових видах спорту (шашки і шахи не береться до уваги), а коефіцієнти на нічийний результат, як правило, не бувають нижче 3,00, що робить дуже вигідною гру на нічиїх, використовуючи простий наздоганяння. Звичайно, для гри на нічийних результати треба ретельно підбирати команди і чемпіонати. Найчастіше нічийні результати люблять команди-середняки чи аутсайдери, які виступають в чемпіонатах, де забивається трохи голів. Такі команди можуть до 50% своїх матчів регулярного чемпіонату грати внічию.

Деякі команди дуже «люблять» нічийні результати в домашніх іграх, а деякі дуже часто грають внічию виїзні матчі. При цьому, сезон на сезон може не доводитися. Тобто, команда, відіграла попередній сезон внічию, не обов'язково так само буде виступати і в наступному сезоні. В обов'язковому порядку треба стежити за трансферними переходами в міжсезоння, а також за зміною тренера.

«Ловити» нічийні результати найкраще після серії ігор без нічиїх, після 3-4 матчів, в яких команда не грала внічию, можна починати робити ставки на нічийний результат, поступово підвищуючи розмір ставки, поки не буде зіграна нічия. Високий коефіцієнт дає можливість гравцеві незначно підвищувати розмір ставки, не вкладаючи багато грошей в таку стратегію.

Стратегія на забитий гол

Ця стратегія відіграє в лайв. Вибирається команда, яка багато забиває, наприклад, мюнхенська Баварія. Гравець стежить за ходом матчу, і робить ставку на забитий гол в «потрібне» час. Справа в тому, що по ходу течії гри коефіцієнт на забитий гол поступово зростає, до тих пір, поки не буде забитий гол. Завдання гравця «вгадати» приблизний час забитого гола, і встигнути зробити ставку по більш високому коефіцієнту.

Стратегія гри на форах

Дана стратегія відіграє експресами. В експрес відбирається кілька матчів, в яких міцний домашній середняк приймає іншого середняка, який неважливо грає виїзні матчі. На такі матчі букмекер дає коефіцієнт на перемогу домашньої команди в районі 2,00-2,20, що дає можливість взяти плюсову фору (+1,5) з коефіцієнтом 1,15-1,25. Це дуже надійна ставка. Дуже рідко в подібних матчах перемагають гості з різницею більше, ніж в 1 м'яч. Зібравши експрес з декількох таких матчів, можна отримати коефіцієнт 1,80-2,20 з дуже високою ймовірністю виграшу.