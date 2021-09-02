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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Италии в домашнем матче сыграет против Болгарии.

Компания Parimatch отдает свое предпочтение сборной Италии. Так, на их победу предлагается коэффициент 1,08.

На победу сборной Болгарии можно поставить с коэффициентом 40,00, а вот на ничью — 11,00.

Если вы уверены, что обе команды смогут забить, то на данный исход можно поставить с коэффициентом 3,55 (нет — 1,30).

Матч Италия — Болгария состоится 2 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.