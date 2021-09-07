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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Франция примет на своем поле Финляндию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Дидье Дешама.

Так, на победу Франции предлагается коэффициент 1,22, тогда как потенциальный успех Финляндии оценивается показателем 18,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обеим командам удастся отметиться забитыми мячами во втором тайме. Этот исход оценивается коэффициентом 4,80.

Напомним, что матч Франция — Финляндия состоится в воскресенье, 7 сентября, в 21:45 по киевскому времени.