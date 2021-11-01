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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Предстоящая неделя ознаменуется возвращением еврокубковых состязаний, где команды уже перевалили за экватор группового этапа, поэтому теперь начнется наиболее увлекательная часть розыгрыша всех трех международных европейских турниров.

Так, в Лиге чемпионов УЕФА нас в первую очередь интересуют ответные матчи донецкого Шахтера и киевского Динамо против мадридского Реала и каталонской Барселоны соответственно, а уже на выходных можно ожидать миланское и манчестерское дерби, которые точно не дадут заскучать болельщикам.

Динамо Киев — Барселона

Вторник, 2 ноября, 22:00. НСК Олимпийский, Киев (Украина)

Чемпионы Украины будут переживать смешанные ощущения в предстоящей игре, так как будут противостоять все той же каталонской Барселоне, однако за две недели между матчами на Камп Ноу и НСК Олимпийский у руля "блаугранас" успеют побывать два наставника. Эпоха Рональда Кумана завершилась позором в игре против Райо Вальекано (0:1), по завершению которой даже наиболее ярые поклонники работы нидерландского специалиста пришли к единой мысли — пора. Скорее всего, следующим главным тренером Барселоны станет ее экс-футболист, Хави, однако публика в Киеве будет наблюдать за работой испанского гранда еще под руководством Серхи Бархуана в статусе и.о.

Что касается украинского коллектива, то тут все стабильно. Динамо победило во всех трех матчах после игры в Каталонии (0:1), и теперь готовится совершить вторую попытку воспользоваться кризисом внутри "сине-гранатовых". По игре на Камп Ноу не было заметно желания "бело-синих" давить на соперника, который находится в тяжелой психологической ситуации, результатом чего стало поражение с горьким послевкусием упущенной возможности. Однако, экватор группового раунда остался позади, а впереди еще есть выезды в Лиссабон и домашняя игра против Баварии. С одним набранным баллом в активе заходить в этот отрезок не рекомендуется.

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает гостей. Коэффициент на победу Динамо Киев составляет 5,41, шансы на успех каталонского клуба оцениваются в 1,68, а вероятность ничьей оценивается в 3,95.

Реал — Шахтер

Вторник, 3 ноября, 19:45. Сантьяго Бернабеу, Мадрид (Испания)

Первый поединок между этими командами в Киеве не оставил после себя совершенно никаких эмоций. Коллектив Роберто Де Дзерби потерпел сокрушительное поражение на своем поле, что только усугубило ситуацию для Шахтера в группе. "Горняки" в срочном порядке нуждаются в набранных очках, так как любой из трех соперников по квартету может вырваться в еще более серьезный отрыв от них, а если учесть еще и возможную победу Реала, то фактически дорога в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА для дончан закроется.

Стало быть, украинский коллектив будет цепляться за результат на поле наиболее титулованного участника данного турнира, но вряд ли ему в этом особую помощь окажет опыт противостояний против полтавской Ворсклы (2:0), одесского Черноморца (3:0) и черниговской Десны (4:1) за прошедшие две недели. Куда уместнее будет посмотреть на то, как Осасуна сумела отстоять на выезде свои ворота в неприкосновенности (0:0). Помимо матча против памплонцев, Реал победил на выезде в играх против каталонской Барселоны и Эльче, далеко не всегда показывая уверенную игру в атакующей линии.

Букмекеры Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Реалу, оценивая шансы на их победу в 1,24. Коэффициент на победу донецкого клуба — 13,56, шансы на ничью — 6,13.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Суббота, 6 ноября, 14:30. Олд Траффорд, Манчестер (Англия)

К долгожданному дерби Манчестера команды Оле-Гуннара Солскьяера и Хосепа Гвардиолы будут подходить далеко не в наиболее благоприятном расположении духа. Юнайтед сумели на прошедших выходных обыграть в гостях лондонский Тоттенхэм (3:0), однако даже этим результатом было сложно перекрыть сокрушительное поражение на своем поле от Ливерпуля неделей ранее (0:5). "Красные дьяволы" задолжали победу своим фанатам, перед которыми будут выступать в принципиальном поединке вновь, но при этом никто не знает, насколько сильно повлияет на коллектив Солскьяера гостевая игра в Лиге чемпионов УЕФА против бергамаской Аталанты.

"Горожанам" тоже предстоит решать свои турнирные задачи в еврокубках посреди недели, однако встреча против бельгийского Брюгге на своем поле не обещает принести им серьезные проблемы. С большой долей вероятности, Сити вновь обыграет Эдуарда Соболя и кампанию, но ключевой момент тут заключается скорее в другом. "Небесно-голубые" отвратительным образом сыграли на своем поле против Кристал Пэлас в минувший уик-энд, в результате чего отстали от лидирующих Челси и Ливерпуля. При этом, футбол в исполнении команды Гвардиолы вновь вызвал достаточно много вопросов, которые к моменту начала дерби вряд ли удастся решить.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Манчестер Сити. Коэффициент на победу "горожан" составляет 1,80, шансы на успех "Красных дьяволов" составляют 4,44, а на ничью — 4,13.

Милан — Интер

Воскресенье, 7 ноября, 21:45. Джузеппе Меацца, Милан (Италия)

Оба миланских клуба вновь находятся в верхней части турнирной таблицы итальянской Серии А, однако в этом сезоне еще и неаполитанский Наполи разбавляет их кампанию. Собственно, именно "южане" и будут при любых раскладах главным выгодополучателем от данного поединка, как бы он в итоге не завершился, так как речь идет о его прямых конкурентах в борьбе за чемпионский титул. Что же касается исключительно очного противостояния, то потенциальное поражение "нерадзурри" рискует отбросить их на слишком большую дистанцию, как для данного этапа сезона, после чего чемпионская гонка будет продолжаться в формате один-на-один.

Милану посреди отчетной недели предстоит окончательно определиться с тем, хочет ли команда и в дальнейшем принимать участие в еврокубках. Победа над португальским Порту перед родной публикой в данном контексте обязательна, поэтому именно на этот поединок, как ожидается, коллектив Стефано Пьоли бросит все силы. У Интера в его квартете Лиги чемпионов ситуация более благоприятна на вид, так как победа в гостях над Шерифом позволит команде Симоне Индзаги взять ситуацию в свои руки. Победы в чемпионате на минувших выходных над римской Ромой (2:1) и фриульским Удинезе (2:0) соответственно лишь располагают к успехам итальянских коллективов.

Компания Pinnacle отдает небольшое преимущество в этом матче Интеру. Коэффициент на победу "нерадзурри" составляет 2,31, шансы на успех "россонери" составляют 3,01, а на ничью — 3,80.