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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА молдавский Шериф примет мадридский Реал.

По мнению компании Parimatch, представитель чемпионата Испании имеет больше шансов победить.

На победу Реала Мадрид предлагается коэффициент 1,23. На ничью можно поставить с коэффициентом 6,70, а на победу коллектива Юрия Вернидуба — 13,50.

Для любителей рискованных исходов стоит предложить вариант с тоталом меньше 0,5. На него коэффициент 21,00 (больше — 1,01).

Матч Шериф — Реал Мадрид состоится в Тирасполе в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.