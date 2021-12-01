Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В 14-м туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле лондонский Арсенал.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Майкла Каррика. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2.02, в то время как потенциальный успех "канониров" оценивается коэффициентом 3.70.

Ничейный исход противостояния можно попытаться предугадать с коэффициентом 3.65.

Для любителей рискованных ставок предлагается предугадать количество забитых в этой встрече голов. Так, на тотал больше 4.5 предлагается коэффициент 5.20.

Матч Манчестер Юнайтед — Арсенал состоится в четверг, 2 декабря в 22:15 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.