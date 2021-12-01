Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.
манчестер юнайтед - арсенал, getty images
01 декабря 2021, 20:31
В 14-м туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле лондонский Арсенал.
Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Майкла Каррика. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2.02, в то время как потенциальный успех "канониров" оценивается коэффициентом 3.70.
Ничейный исход противостояния можно попытаться предугадать с коэффициентом 3.65.
Для любителей рискованных ставок предлагается предугадать количество забитых в этой встрече голов. Так, на тотал больше 4.5 предлагается коэффициент 5.20.
Матч Манчестер Юнайтед — Арсенал состоится в четверг, 2 декабря в 22:15 по киевскому времени.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.