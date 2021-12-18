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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Испании.

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги андалузская Севилья на своем поле примет мадридский Атлетико.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния "нервионцев". Так, на победу подопечных Хулена Лопетеги предлагается коэффициент 2,80, в то время как потенциальный успех Атлетико оценивается показателем 2,95.

Ничейный исход оценивается специалистами коэффициентом 2,95.

Любители рискованных ставок могут попытать удачу предугадав количество забитых в матче мячей. Так, на тотал больше 3 предлагается коэффициент 4,04.

Матч Севилья — Атлетико состоится в субботу, 18 декабря в 22:00.