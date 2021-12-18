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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Италии.

В рамках 18 тура итальянской Серии А Милан на Сан-Сиро сыграет против Наполи.

Компания Parimatch в данном противостоянии отдает свое предпочтение подопечным Стефано Пьоли.

Так, на победу Милана предлагается ставить с коэффициентом 2,31. Ничью эксперты оценили в 3,50, а победу гостевой команды — в 3,15.

Если вы считаете, что обе команды в данном поединке смогут забить, то на это событие можно поставить с коэффициентом 1,63 (нет — 2,26).

Матч Милан — Наполи состоится в воскресенье, 19 декабря и начнется в 21:45 по киевскому времени.