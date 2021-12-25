Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 19 тура английской Премьер-лиги Норвич на своем поле примет лондонский Арсенал.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Микеля Артеты. Так, на победу "канониров" можно поставить с коэффициентом 1,42. На ничью предлагается коэффициент 4,80, а на победу Норвича — 8,00.

Если вы уверены, что Норвич сможет забить в ворота Арсенала больше одного гола, то можете поставить с коэффициентом — 5,00.

Поединок Норвич — Арсенал состоится 26 декабря и начнется в 17:00 по киевскому времени.