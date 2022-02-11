Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч в рамках чемпионата Германии.

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер примет на своем поле Штутгарт.

Несмотря на громкую, казалось бы, вывеску, по мнению букмекерских компаний фаворитом данного противостояния считаются именно "фармацевты".

Так, на победу Байера предлагается коэффициент 1.40, тогда как потенциальный успех Штутгарта оценивается показателем 7.40.

Спрогнозировать ничейный исход противостояния предлагается с коэффициентом 5.30.

Интересной выглядит котировка на то, что обе команды сумеют отличиться в первом тайме. На такой исход предлагается коэффициент 3.75.

Напомним, поединок Байер — Штутгарт состоится завтра в 19:30 по киевскому времени.