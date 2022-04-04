Рейтинг букмекеров

Пропонуємо вашій увазі букмекерські котирування на поєдинок.

Ліверпуль у рамках першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти Бенфіки.

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають гостей матчу. Так, коефіцієнт на перемогу Ліверпуля складає 1,39.

Шанси на перемогу Бенфіки оцінюються коефіцієнтом 8,9. Коефіцієнт на нічию – 5,1.

Матч Бенфіка — Ліверпуль відбудеться у вівторок, п'ятого квітня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.