Челсі — Реал: прогноз на матч Ліги чемпіонів

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Челсі - Реал. Getty Images
05 апреля 2022, 20:55
Челсі в рамках першого матчу Ліги чемпіонів вдома зіграє проти мадридського Реала.
За версією букмекерських компаній, фаворитом протистояння вважається англійський клуб.
Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Шанси на перемогу Реала оцінюються коефіцієнтом 3,6. Коефіцієнт на нічию – 3,30.
Матч Челсі — Реал відбудеться у середу, шостого квітня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.