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    05 апреля 2022, 20:55

    Челсі — Реал: прогноз на матч Ліги чемпіонів

    Пропонуємо вашій увазі букмекерські котирування на поєдинок.

    Челсі - Реал. Getty Images
    Челсі - Реал. Getty Images 05 апреля 2022, 20:55

    Челсі в рамках першого матчу Ліги чемпіонів вдома зіграє проти мадридського Реала.

    За версією букмекерських компаній, фаворитом протистояння вважається англійський клуб.

    Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Шанси на перемогу Реала оцінюються коефіцієнтом 3,6. Коефіцієнт на нічию – 3,30.

    Матч Челсі — Реал відбудеться у середу, шостого квітня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. 

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