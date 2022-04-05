Челсі — Реал: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Рейтинг букмекеров

Пропонуємо вашій увазі букмекерські котирування на поєдинок.

Челсі в рамках першого матчу Ліги чемпіонів вдома зіграє проти мадридського Реала.

За версією букмекерських компаній, фаворитом протистояння вважається англійський клуб.

Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Шанси на перемогу Реала оцінюються коефіцієнтом 3,6. Коефіцієнт на нічию – 3,30.