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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

На цьому тижні на нас очікують визначальні протистояння одразу в кількох турнірах на національному рівні, які матимуть у подальшому безпосередній вплив на фінальні розклади. Кубкові протистояння Італії, догравання перенесених матчів у Англії, та фактично чемпіонська зустріч у Німеччині.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед

Вівторок, 19 квітня, 22:00. Енфілд, Ліверпуль (Англія)

Підопічні Юргена Клоппа досі намагаються наздогнати Манчестер Сіті в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги, проте не використали можливість зробити це за підсумками очного протистояння проти "містян" (2:2). Певну сатисфакцію Ліверпуль отримав, коли на минулих вихідних здолав команду Хосепа Гвардіоли на шляху до фіналу Кубку Англії (3:2), зберігши завдяки цьому шанси завоювати одразу чотири трофеї за поточний сезон. Однак, викликів у "червоних" попереду ще буде багато, а один із них очікує на команду вже найближчим часом — домашня гра проти Манчестер Юнайтед.

Колектив Ральфа Рангніка також змагається за більш поважні місця в турнірній таблиці, аніж ті, що має на сьогоднішній день, однак амбіції в команди дещо менші, у порівнянні з тими ж ліверпульцями. Дійшло до того, що зараз Юнайтед вимушений втішатися звитяжною перемогою над Норвічем за допомоги хет-трику Кріштіану Роналду (3:2), бо до цього одразу в трьох матчах поспіль не могли перемогти. У тому числі, Манчестер завершив кампанію в Лізі чемпіонів УЄФА, то ж тепер матиме можливість сконцентруватися на національній першості.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу "червоних" становить 1,41, ймовірність нічиєї оцінюється в 5,29, а успіх гостей — у 7,71.

Інтер — Мілан

Вівторок, 19 квітня, 22:00. Джузеппе Меацца, Мілан (Італія)

Чергове величне міланське дербі відбудеться в рамках півфіналу Кубку Італії, який, згідно з регламентом, складається з двох поєдинків. На нас очікує друга частина цієї дуелі, тоді як перша завершилася взагалі без забитих м’ячів. Цей факт дає простір для подальших стратегічних дій обох принципових суперників. Не варто також забувати про те, що підігріватися прийдешня зустріч буде також і за рахунок становища "змій" та "россонері" відносно один одного в Серії A. Мілан знову пропустив Інтер на лідерську сходинку, однак усе ще має шанси повернутися в лідері.

На вихідних обидва клуби зіграли свої матчі в національній першості, перегравши Спецію (3:1) та Дженоа (2:0) відповідно. При цьому, у Інтера та Мілану вже немає додаткових навантажень у вигляді участі в єврокубках, через що запас фізичних сил у команд повинен бути на задовільному рівні. Звісно, може датися в знаки намагання "россонері" зачепитися бодай за якийсь трофей у періоді "кубкової посухи" останніми роками. Утім, Інтер також не повною мірою є задоволеним цьогорічною кампанією, а змагатися на два фронти в команди Сімоне Індзагі наснаги може й не вистачити.

Компанія Pinnacle віддає перевагу у цьому матчі Інтеру. Перемога "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 2,08, успіх Мілану оцінили у 3,84, а за нічию в основний час дають 3,62.

Челсі — Арсенал

Середа, 20 квітня, 21:45. Стемфорд Бридж, Лондон (Англія)

На календарі вже середина квітня, а в англійський Прем’єр-лізі ще не встигли до кінця завершити розіграш 25-го туру. Лондонські Челсі та Арсенал не зіграли своє очне протистояння у відведений час, тому мають надолужити згаяне посеред поточного тижня. Щось значного за цей час у плані позицій команд у турнірній таблиці не сталося. "Сині" досі мають усі шанси на те, аби представляти країну в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний рік, але чемпіонських амбіцій вони, певна річ, уже не мають. До того ж, колектив Томаса Тухеля на минулому тижні достроково склав повноваження найсильнішої команди Старого Світу, тож психологічне становище команди знаходиться на незадовільному рівні.

Та що казати в цьому контексті про Арсенал, який під час поточного сезону подавав сигнали навіть на місця в зоні Ліги чемпіонів, проте зараз має за плечима серію з трьох поспіль поразок у чемпіонаті в матчах проти далеко не найсильніших команд країни накшталт Крістал Пелас, Брайтона чи Саутгемптона. За цей відтинок "каноніри" забили лише одного разу, що також є не надто підбадьорюючим фактором. Оскільки для обох команд ця гра буде неначе запасний аеродром, то можна очікувати на запеклу боротьбу за успіх.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу "синіх" становить 1,93, ймовірність нічиєї оцінюється в 3,20, а успіх гостей — у 4,24.

Баварія — Боруссія Дортмунд

Субота, 23 квітня, 19:30. Альянц Арена, Мюнхен (Німеччина)

Мюнхенська Баварія наразі точно буде представляти країну в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА, однак цього, зрозуміло, "червоній машині" буде занадто мало для того, аби вважати сезон хоча б трохи вдалим. Куди більш бажаним для баварців буде отримання 10 поспіль звання чемпіонів країни, що точно буде важко колись перевершити. Для цього колективу Юліану Нагельсманна потрібно перемогти прямого конкурента в особі дортмундської Боруссії в очному протистоянні, після чого дистанція між командами збільшиться до 12 очок за три тури до кінця національної першості.

Певна річ, що шансів у "джмелів" не дуже-то й багацько, про що говорять навіть у їх фанатських колах. Футболісти Марко Розе геть нестабільні останнім часом, проте й Баварія не надто вражає в цьому компоненті. Особливим чином це стосується матчів Ліги чемпіонів, звідки Баварія несподівано вилетіла за непосильної допомоги іспанського Вільярреалу. Головний тренер "жовто-чорних" зі скандалами переходив до клубу, проте дива зробити з ним із першої спроби не зумів. Утім, завжди є можливість видовищно завершити футбольний рік, і нехай окрема зустріч узагалі ні на що не впливатиме в подальшому.