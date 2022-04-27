Рейтинг букмекеров

Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги Європи.

У першому матчі півфіналу Ліги Європи німецький РБ Лейпциг прийме на своєму полі шотландський Рейнджерс з Глазго.

На думку букмекерів фаворитом матчу в Лейпцигу є господарі поля: коефіцієнт на перемогу “биків” — 1,33, на нічию — 4,80, на перемогу “ведмежат” — 9,50.

Фаворитом на вихід до фіналу також є клуб з Німеччини: 1,25 проти 3,75.

Матч РБ Лейпциг — Рейнджерс відбудеться у четвер, 28 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.