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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

На вихідних цього тижня ми станемо свідками кількох цікавих протистоянь у рамках чемпіонатів Іспанії, Англії та Італії.

Вільярреал — Ліверпуль

Вівторок, 3 травня, 22.00. Стадіон Естадіо де ла Сераміка (Вільярреаль).

У матчі на Енфілді команді Унаї Емері не вдалося нав’язати суперникам власного стилю, та й узагалі "жовтій субмарині" було складно бодай щось протиставити колективу Юргена Клоппа, який зіграв у зразковому агресивному стилі. Однак, ні сам німецький керманич "червоних", ні представники його команди, після тієї гри навіть не пробували применшити важливість матчу-відповіді на одній із найпотужніших за підтримкою європейських арен. Вільярреал робить великий акцент саме на домашні матчі, тому представникам АПЛ потрібно ґрунтовно підготуватися.

Ось тільки матч проти Алавесу на минулих вихідних "жовта субмарина" програла (1:2), через що її шанси на потрапляння до єврокубків на наступний рік погіршилися ще суттєвіше. Ліверпуль теж мав клопоти під час виїзду до Ньюкасла, але ж зрештою продовжив чемпіонські перегони з Манчестер Сіті (1:0). Із огляду на те, як погано команда Емері розпочинала цей сезон, є певні побоювання, що наприкінці року вона може знову потрапити в скрутне становище. Магії Ліги Європи цього разу не буде, бо і турнір власне не той, тому іспанському керманичу доведеться шукати інші виходи зі скрутного становища.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу англійської команди становить 1,73, імовірність нічиєї оцінюється в 4,14, а успіх господарів — у 4,85.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті

Середа, 4 травня, о 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид).

Післясмак від матчу цих команд на Етіхаді навряд чи полишить нас аж до стартового свистку грі на Бернабеу, бо англійський Манчестер Сіті та мадридський Реал зіграли дійсно видовищну першу частину дуелі (4:3). За великим рахунком, остаточна перемога вдома взагалі нічого не дає "містянам", окрім хіба що впевненості в тому, що "бланкос" можна перестріляти в матчі з великою кількістю голів, хоча б один із яких при цьому належить авторству Каріма Бензема. "Королівський" клуб дійсно грає в поточному сезоні на найвищому рівні, завдяки чому вже встиг святкувати велику перемогу — дострокову звитягу в Ла Лізі, завдяки чому зробив безперспективною для себе кінцівку сезону на внутрішній арені.

А ось зі шляхом до перемоги в Лізі чемпіонів УЄФА у підопічних Карло Анчелотті ситуація не виглядає настільки однобоко, бо суперники вже не перший рік проголошують великі амбіції щодо перемоги в цьому турнірі, але зрештою не досягають свого. Цього року футболісти Гвардіоли здаються ще більш близькими до визначної звитяги, аніж під час участі в минулорічному фіналі проти Челсі, але Реал здатен здивувати як у позитивному, так у негативному руслі. Матч-відповідь проти Челсі на попередній стадії збрехати не дасть.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу англійського клубу становить 2,10, імовірність нічиєї оцінюється в 4,06, а успіх господарів — у 3,34.

Ліверпуль — Тоттенгем

Субота, 7 травня, о 21:45. Енфілд (Ліверпуль).

Після гарантовано важкого виїзду в гості до Вільярреалу, колектив Юргена Клоппа матиме не менш гарантовано важку домашню зустріч проти лондонського Тоттенгема, під час якої в "червоних" не буде права на помилку. Ліверпуль усе ще перебуває в стані чемпіонських перегонів проти Манчестер Сіті, тому кожну свою гру до кінця сезону планує завершити власною перемогою. Між іншим, остання поразка команди відбулася ще наприкінці 2021 року в грі проти Лестера (1:2), а остання втрата очок прийшлася якраз на дуель проти "містян" (2:2).

Зрештою, наскільки спроможним буде дати бій колектив Антоніо Конте буде визначатися не силами "шпор", а саме рівнем утоми суперників після чергового матчу Ліги чемпіонів УЄФА. До того ж, важливим настрій, із яким команда Клоппа буде підходити до гри на вихідних, бо й Вільярреал здатен здивувати. Цікавим моментом є також і потреба Тоттенгема набирати омріяні бали, бо інакшим чином Арсенал може відірватися на нездолану відстань безпосередньо перед дербі Північного Лондону, на чому на мріях гостей майбутньої гри про головний клубний турнір Старого Світу можна буде поставити хрест.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу "червоних" становить 1,42, ймовірність нічиєї оцінюється в 5,24, а успіх гостей — у 7,42.

Атлетіко — Реал Мадрид

Неділя, 8 травня, о 22:00. Стадіон Ванда Метрополітано (Мадрид).

Мадридське дербі на прийдешніх вихідних мало б шанс отримати додатковий турнірний сенс, але Реал власними зусиллями зробив його потрібним лише принциповим суперникам. Ще не відомо, чи влаштує коридор пошани новоспеченому чемпіонові Атлетіко, але точно не захоче йому віддавати трофей саме на домашній арені. "Матрацники" цього футбольного року загрузли у власних проблемах, тому жодної конкуренції "бланкос" не чинили, але при цьому не мають жодного права розслаблятися наприкінці року.

Дистанція із севільським Бетісом складає для них чотири очки, що, за умови гри в запасі для "біло-зелених", є взагалі несуттєвим показником, тому програти в дербі Атлетіко не має ще й із турнірної точки зору. На Реал у свою чергу буде тиснути необхідність продовжувати вдалу серію, але ж і матч посеред тижня проти Манчестер Сіті забере в нього багато сил. Зрештою, ми навіть можемо отримати змогу побачити Андрія Луніна у воротах, якщо Анчелотті захоче пограти з ротацією, проте в тому випадку буде наочно видно бажання "королівських" чіплятися за результат.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Атлетіко. Коефіцієнт на перемогу команди Сімеоне становить 2,50, ймовірність нічиєї оцінюється в 3,52, а успіх гостей — у 2,91.