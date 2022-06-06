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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги націй.

У рамках першого туру елітного дивізіону Ліги націй Хорватія прийме на своєму полі Францію. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Дідьє Дешама.

Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 2,10, тоді як потенційний успіх Хорватії оцінюється показником 3,60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,55.

Любителі несподіваних результатів можуть спробувати зазнати успіху, поставивши на те, що в цьому матчі не вдастся забити обом командам. Цей результат оцінюється коефіцієнтом 2,04.

Нагадаємо, матч Хорватія — Франція відбудеться сьогодні, 6 червня, о 21:45.