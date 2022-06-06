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Хорватія — Франція, getty images
06 червня 2022, 11:59
У рамках першого туру елітного дивізіону Ліги націй Хорватія прийме на своєму полі Францію. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Дідьє Дешама.
Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 2,10, тоді як потенційний успіх Хорватії оцінюється показником 3,60. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.
Любителі несподіваних результатів можуть спробувати зазнати успіху, поставивши на те, що в цьому матчі не вдастся забити обом командам. Цей результат оцінюється коефіцієнтом 2,04.
Нагадаємо, матч Хорватія — Франція відбудеться сьогодні, 6 червня, о 21:45.