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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Ліга націй УЄФА вже перейшла в стадію свого розпалу, а на цьому тижні до її розіграшу долучиться ще й збірна України. Окрім цього, увагу буде привертати до себе одразу дві зустрічі збірної Англії проти суперників, із якими вона боролася на минулорічному чемпіонаті Європи-2020.

Німеччина — Англія

Вівторок, 7 червня, 21:45. Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

На шляху до фінального протистояння минулорічного міжнародного форуму команда Гарета Саутгейта під час стадії плей-оф першими здолала саме німців (2:0), тож тепер "Бундестім" уже під керівництвом Ганса-Дітера Фліка буде намагатися взяти реванш за ту поразку. Варто зауважити, що за нового керманича Німеччина ще жодного разу не зазнавала поразки, тоді як Англія так і не довела справу до перемоги на фактично "домашньому" для себе турнірі, а кількома днями раніше влаштувала подарунок для всіх своїх відчайдушних критиків, поступившись у гостях Угорщині (0:1).

Ситуація в групі A3 від цього результату виступів англійців стала лише цікавішою. Футболісти Гарета Саутгейта наразі йдуть на останній позиції, тоді як Німеччина за підсумками нічиєї проти Італії (1:1) опинилася позаду несподіваного лідера, Угорщини. Ніхто не дає жодних гарантій, що таке становище команд зберігатиметься й надалі, однак певна тенденція відслідковується дуже чітко — "великі" збірні не виявляють поваги до цього турніру, тож без сенсацій нам не обійтися.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Німеччина. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,24, імовірність нічиєї оцінюється в 3,41, а успіх Англії — у 3,47.

Ірландія — Україна

Середа, 8 червня, 21:45. Авіва (Дублін, Ірландія)

Збірна України не буде представлена на першому в історії зимовому чемпіонаті світу в Катарі, тож уся увага команди Олександра Петракова в 2022 році повинна тепер бути прикута до участі в Лізі націй УЄФА. Із усіх відомих причин ми опинилися в другому за силою дивізіоні, тож тепер маємо шукати шляхи до повернення на найвищій щабель цього турніру. Суперниками за групою для "синьо-жовтих" є Вірменія, Ірландія та таж сама Шотландія, проти якої ми майже вчора грали за право поїхати на чемпіонат світу. Стартуватимемо також матчем на полі команди з Британських островів, проте немаючої жодного стосунку до Великої Британії. Ще ніколи ми не грали проти Ірландії, тож найближчим часом будемо знайомитися.

Тим часом, "зелена армія" вже встигла зіграти проти вірмен, і достатньо несподівано поступилася з мінімальним рахунком (1:0) на полі суперників. Початок кампанії для Стівена Кенні виявився невдалим, тому ірландці спробують відігратися на нашій збірній. Україна планує використати геть відмінний склад від того, що брав участь у кваліфікації до чемпіонату світу, тому буде одночасно непередбачуваною й дуже вразливою. Хоча товариські травневі матчі й показали, що азарту хлопцям найближчого резерву не позичати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ірландія. Коефіцієнт на перемогу "Зеленої армії" становить 2,39, імовірність нічиєї оцінюється в 3,22, а успіх України — у 3,35.

Англія — Італія

Субота, 11 червня, 21:45. Молінью (Вулвергемптон, Англія)

Після того, як Англія зіграє проти Німеччини посеред тижня, вона буде посилено готуватися до повторення фінального протистояння зразка чемпіонату Європи-2020 проти Італії. Щоправда стадіон буде трохи скромнішим за Вемблі, проте це аж ніяк не повинно гнітити команду Гарета Саутгейта. Їй у будь-якому разі доведеться прикладати зусилля для реваншу.

Залежно від того, як "три леви" проведуть матч проти німців та скільки витратять під час нього зусиль, тренерський штаб буде проводити ротацію стартового складу. Звичайно, кадровий потенціал англійців наразі є доволі широким, тож проблем із цим не має виникнути. Як і в Італії, якій також доведеться зіграти проти Угорщини на своєму полі, не маючи при цьому жодного права на помилку. Програна Аргентині Finalissima-2022 (0:3), а також нічия проти німців та непотрапляння на мундіаль відчутно хитають тренерський стілець під Роберто Манчіні.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія. Коефіцієнт на перемогу "трьох левів" становить 1,82, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх Італії — у 4,62.