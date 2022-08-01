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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня українські клуби продовжать торувати собі шлях до групових етапів єврокубкових змагань, а вже на вихідних ми зможемо побачити перші матчі нових розіграшів топ-чемпіонатів Європи, які одразу ж подарують нам інтригуючі зустрічі.

Динамо Київ — Штурм

Середа, 3 серпня, 21:00. Міський стадіон ЛКС (Лодзь, Польща)

Перепона на шляху колективу Мірчі Луческу до групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА у вигляді турецького Фенербахче виявилась не такою вже нездоланною, як то можна було спрогнозувати перед початком двобою. Дійсно, український колектив місцями змусив наших уболівальників хапатись за серце невдалими діями на футбольному полі, які безперечно мали місце на тлі настільки тривалого періоду без офіційних матчів, однак характер "біло-синіх" залишився з ними, тож у потрібний момент вони лишень удало його застосували.

Наступним суперником Динамо за відбірковим циклом стане колектив, ім’я якого можна почути в єврокубкових турнірах набагато рідше за тих самих "канарок", проте зустрічі проти австрійських колективів для України завжди були важкими. Штурм завершив минулий сезон на другій сходинці турнірної таблиці, завдяки чому зараз має можливість зіграти проти команди Луческу, і при цьому навіть не був змушений брати участь на попередньому етапі змагань. Натомість, майбутні суперники Динамо вже стартували як у чемпіонаті Австрії, так і в національному Кубку, тож їхній ігровий тонус буде вище рівнем за киян.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є український колектив. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,09, імовірність нічиєї оцінюється в 3,40, а успіх Штурму — у 3,66.

Евертон — Челсі

Субота, 6 серпня, 19:30. Стадіон Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія)

Виступи Евертона зразка минулого сезону вдалими точно не можна було назвати, адже команда Франка Лампарда на певному етапі знаходилась занадто близько до зони вильоту. Цю, а також інші проблеми, був змушений в останніх турах вирішувати разом із партнерами український захисник Віталій Миколенко, який потроху набирає все більшої ваги в побудові "ірисок". Новий сезон для Евертона також обіцяє стати важким, бо команда втратила ключового нападника Рішарлісона, але йому на зміну взяла необстріляного Двайта Макніла, який уже встиг, до речі, двічі засмутити київське Динамо в товариському поєдинку.

Щодо Челсі, то ситуація з лондонським клубом виглядає ще більш заплутаною, аніж із їхніми майбутніми суперниками, тому що "пенсіонери" змінили керівництво, і, відповідно, стратегію розвитку колективу. Проте на активність на трансферному ринку в плані гучних придбань це не вплинуло. Нападник Рахім Стерлінг та захисник Каліду Кулібалі, хоча вже давно не є молодими проспектами світового футболу, проте свої імена все ж таки встигли зробити доволі гучними. У минулому сезоні "сині" стали третіми, тобто Тухель перевершив власне досягнення позаторік, але потенціал його команди на цьому точно не обмежується.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу лондонського клубу становить 1,70, імовірність нічиєї оцінюється в 4,01, а успіх Евертона — у 5,31.

Боруссія Д — Баєр

Субота, 6 серпня, 19:30. Стадіон Зігналь-Ідуна-Парк (Дортмунд, Німеччина)

Дортмундська Боруссія спробувала в минулому сезоні перехитрити систему німецького футболу, коли забрала в однойменного колективу з Менхенгладбаха Марко Розе, який у підсумку досяг другого місця разом із командою, але був вимушений залишити клуб через незадовільну гру за ходом сезону. Едін Терзич знову буде рятувати гру "джмелів", проте робитиме це вже без супер-бомбардира Ерлінга Голанда в складі. Боруссія спробувала подвійним пострілом закрити вагому втрату, придбавши на зароблені кошти Каріма Адеємі та Себастьяна Алле, однак останній нещодавно отримав підтвердження діагностованої раніше ракової пухлини, тож Дортмунд на довгій дистанції може зіштовхнутись із труднощами.

У той самий час удалий виступ Баєра зразка минулого року, який завершився для команди Херадо Сеоане підсумковою третьою сходинкою та місцем у Лізі чемпіонів УЄФА, має бути підтвердженим справною грою в цьому футбольному році. Для цього "фармацевтам" потрібно було б підсилити власний склад, однак трансфер Адама Гложека наразі залишається єдиним у цьому трансферному вікні. Однак і вагомих втрати у Баєра не відбулось, тому можна очікувати на те, що перед нами постане той самий амбіційний колектив, проте вже з достатнім досвідом. За час липневих товариських матчів обидві команди намагались зіграти якомога проти ширшого кола суперників, але зрештою їхні результати були аж надто нестабільними.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Боруссія Д. Коефіцієнт на перемогу "джмелів" становить 2,10, імовірність нічиєї оцінюється в 4,20, а успіх Баєра — у 3,24.