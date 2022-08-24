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Команди зійдуться у запеклій боротьбі за вихід до групи головного єврокубка.

У рамках матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги чемпіонів ПСВ зустрінеться із Рейнджерс.

Перша гра у Глазго завершилася бойовою нічиєю 2:2. На взяття воріт Ібрахіми Сангаре шотландці відповіли двома влучними пострілами Антоніо Чолака та Тома Лоуренса, але остаточний рахунок точним ударом встановив Армандо Обіспо.

Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс

Фаворитом цієї зустрічі букмекери вважають ПСВ. На перемогу голландського колективу дається коефіцієнт 1,73, на нічию 4,10, на тріумф фіналіста Ліги Європи — 4,40.

Так на що ставити?

Букмекери більше вірять в те, що господарям вдасться забити гол. На це можна поставити із коефіцієнтом 1,11.

На тотал матчу 2,5 ви можете поставити за коефіцієнтом 1,84. А ось у інший результат експерти вірять не сильно — на тотал поєдинку менше 2,5 коефіцієнт 3,15.

У двох домашніх поєдинках в усіх турнірах цього сезону ейндховенці забили майже по чотири голи в середньому за гру. Враховуючи це, цікавою виглядає наступна ставка — господарі заб'ють та пройдуть далі із коефіцієнтом 3,05.

Ми ж пропонуємо взяти наступну ставку — прохід ПСВ у групу за 1,35.

Матч ПСВ — Рейнджерс, котрі, до речі, очолюють екс-партнери по збірній Нідерландів Рууд ван Ністелрой та Джованні ван Бронхорст, відбудеться 24 серпня у Голландії. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.