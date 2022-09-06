Рейтинг букмекеров

Дізнайся, хто має більше шансів перемогти за версією букмекерів.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють ПСЖ та Ювентус.

ПСЖ – Ювентус. Напередодні

Нагадаємо, що минулого розіграшу турніру обидві команди вибули на стадії 1/8 фіналу.

Прогноз матчу ПСЖ — Ювентус

За версією букмекерів, значно більше шансів на перемогу у ПСЖ. На перемогу французької команди пропонується коефіцієнт 1.35, але на перемогу Ювентуса величезний показник 8.50. Якщо буде зафіксована нічия, то на такий результат пропонується коефіцієнт 5.80.

Ймовірно, така віра у ПСЖ заснована на вдалому старті сезону, непоганій трансферній кампанії, а також фактор домашнього поля.

Так на що ж ставити?

Звичайно, ПСЖ у Лізі чемпіонів та у внутрішніх французьких турнірах – дві різні команди. Проте, ми вважаємо, що ставка "ПСЖ заб'є гол. 1-й тайм" — "Так" з коефіцієнтом 1.45 цілком має зайти і виглядає реалістично.

ПСЖ демонструє чудову результативність на старті сезону. Так, це ПСЖ та чемпіонат Франції, проте... Пропонуємо варіант: "ПСЖ заб'є в обох таймах" — "Так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1.89.

Ще один варіант – "ПСЖ переможе і не пропустить" – "Ні". Віримо, що Ювентус і, можливо, колишній гравець французької команди Анхель Ді Марія зможуть хоч раз роздрукувати ворота суперника. На таку подію пропонується показник 1.55.

Матч ПСЖ – Ювентус відбудеться у вівторок, 6 вересня, о 22:00 за київським часом.