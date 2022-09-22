Рейтинг букмекеров

Азартні ігри існують з прадавніх давен. Перші згадки про них з’явились ще в Стародавньому Єгипті близько 5500 років тому. З тих пір гемблінг перетерпів чимало змін форми, але зберіг свою суть. То що це: просто розвага, чи спосіб заробітку?

В програмі “Експертна думка” на радіо Країна ФМ директор однієї з найбільших українських компаній на ринку онлайн-казино Сергій Потапов заявив, що за їхніми даними, лише 15-20% людей сприймають азартні ігри як заробіток, решта — як розвагу. Що ж, більшість ближче до істини, адже це в першу чергу ігри, а їх, як відомо, створюють для розваги. І якщо людство не перестає в них грати майже півдюжини тисяч років, варто визнати, розваги доволі захоплюючі. Але, чому нас так вабить азарт? Давайте розбиратися.

Найперше, що спадає на думку, серед факторів, які роблять гемблінг привабливою розвагою, це — виграш. І дійсно, в момент виграшу до мозку гравця потрапляють потужні нейромедіатори та гормони, що створюють в нього відчуття ейфорії та влади. До того ж, гроші також є непоганим позитивним підкріпленням. Втім, задоволення приносить і сама гра. Ситуація невизначеності, що виникає між моментом, коли ставка була зроблена, та моментом, коли стало відомо, чи вона зіграла, теж “лоскоче” нерви викидами адреналіну.

Але, що цікаво, навіть програші в помірній кількості приносять гравцю насолоду. "Навіть якщо ви програєте в азартній грі, ваш організм все одно виробляє адреналін та ендорфіни. Люди приходять до гральних закладів, щоб розважитися", — стверджує Марк Гриффитс, психолог з Університету Ноттінгем. З ним погоджується Шрідхар Нараянан зі Стенфордського університету: “Люди задоволені відносно невеликими виграшами та готові змиритися з невеликими втратами”.

Крім того, низка програшів може підсилювати радість від виграшу. Нейробіологи з Університетського коледжу Лондона провели експеримент, де піддослідним пропонували зіграти в своєрідну гру. Під час цього їхні мізки сканувалися, а їх самих просили ділитися враженнями. В результаті дослідження, вчені виявили, що чим менше учасники розраховували на виграш, тим більше вони йому раділи. "Після низки програшів очікування знижуються, і людина почувається набагато щасливішою, коли нарешті виграє", — зазначає Робб Рутледж, один із дослідників.

Також багато казино намагаються створити для гравця постійні заохочення, що викликають у мозку подібні реакції, та роблять гру ще більш захоплюючою. Наприклад, деякі ігри та автомати розробляються таким чином, щоб підтримувати інтерес гравця, пропонуючи йому своєрідну заміну виграшу. Це може бути зарахування певної суми на бонусний рахунок, чи збільшення потенційного виграшу в наступній грі.

Ще одним фактором, що робить гемблінг привабливим, це — його імідж. Коли мова йде про казино, на думку одразу спадають розкішні ігрові зали кращих готелів Лас-Вегасу, красиві жінки, елітний алкоголь та інші атрибути “красивого життя”. І хоча технології призвели до того, що люди все частіше грають в азартні ігри онлайн, певний лоск та шарм, наче з фільмів про Джеймса Бонда, все ж зберігся.

Все це свідчить про те, що виграш, а тим більше заробіток — далеко не головне в азартних іграх. Важливий сам процес та всі супутні фактори, що роблять його таким захоплюючим. Головне дотримуватися правил відповідальної гри не забувати, що це — лише розвага.