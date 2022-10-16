Рейтинг букмекеров

Канадський виконавець може виграти 3,9 мільйона доларів, якщо вгадає дві події в свому експресі.

Напередодні стало відомо про те, що каталонська Барселона вийде на матч дев'ятого туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала в спеціалізованих футболках із логотипом відомого репера Дрейка.

Однак на цьому присутність канадського виконавця у футбольній сфері за останні кілька днів не обмежилася.

У своєму Instagram-акаунті Дрейк повідомив, що зібрав експрес з двох сьогоднішніх матчів, поставивши на перемогу Барселони над Реалом, а також лондонського Арсеналу над Лідсом в 11-му турі АПЛ.

Сума ставки Дрейка склала трохи більше ніж 833 тисячі доларів. Якщо ставка за підсумками двох вищезгаданих матчів зайде, він зможе виграти 3,9 мільйона доларів.

"Сьогоднішній ранок має бути веселим… #OVOBarca #COYG", — написав Дрейк.

Швидше за все, ця ставка була зроблена канадським репером у рамках реклами однієї з букмекерських компаній.