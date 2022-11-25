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Football.ua разом з Vbet пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч чемпіонату світу-2022.

У неділю, 27 листопада 2022 року, відбудеться, мабуть, центральний матч другого туру групового етапу ЧС-2022, під час якого між собою зійдуться збірні Іспанії та Німеччини.

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом, а Football.ua спільно з Vbet Україна анонсує майбутню зустріч, а також пропонує різні варіанти, на що можна поставити.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІСПАНІЇ — НІМЕЧЧИНА

Під час кваліфікації до фінальної частини ЧС-2022 збірна Іспанії посіла перше місце групи B, набравши 19 очок. Суперниками іспанців були Швеція, Греція, Грузія та Косово. Збірна Іспанії досить впевнено пройшла відбір і зайняла перше місце у своїй групі.

Щодо збірної Німеччини, то вони ще впевненіше фінішували, посівши перше місце, а відрив від найближчого переслідувача становив дев'ять очок. Суперниками німців за групою J були Північна Македонія, Румунія, Вірменія, Ісландія та Ліхтенштейн.

Загалом поточну ігрову форму збірної Іспанії можна оцінити як задовільну: іспанці обіграли Португалію (1:0), Йорданію (3:1), але поступилися Швейцарії (1:2).

Щодо Німеччини, то німці обіграли Оман (1:0), зіграли у результативну нічию з Англією (3:3), а також програли Угорщині (0:1), яка демонструвала феноменальну гру в Лізі націй.

За версією компанії Vbet Україна, у майбутній грі немає явного фаворита, але трохи більше шансів у іспанців. Перемога збірної Іспанії оцінюється коефіцієнтом 2.54, а Німеччини – 2.89. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 3.50.

ПРОГНОЗ НА ГОЛИ У МАТЧІ МІЖ ІСПАНІЄЮ ТА НІМЕЧЧИНОЮ

Коли між собою зустрічаються команди такого рівня, не варто чекати видовищної та результативної гри. Мабуть, команди будуть обережними. Але з огляду на рівень виконавців, хоч би по одному голу у ворота один одного вони мають забити.

Vbet Україна пропонує вставку "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.70. Ризикнути варто, тим більше що ставки люблять ризик.

Завжди вгадати складно, хто заб'є перший гол у матчі та й взагалі, чи буде він. Але ми ризикнемо припустити, що першими заб'ють німцями. На таку подію пропонується показник 2.04.

ПРОГНОЗ НА ТОЧНИЙ РАХУНОК

Вгадати точний рахунок матчу, відверто кажучи, завдання дуже складне або майже неможливе. Але ми спробуємо, на те ми й ризикуємо.

Пропонуємо вам вибрати варіант "Точний рахунок" — "1:1", на який пропонується показник 6.20. Цілком можна ризикнути, але тільки не ставте надто велику суму: задовольнити спортивний азарт можна, але без фанатизму.

Також є такі варіанти:

ГОЛИ У ПЕРШОМУ ЧИ У ДРУГОМУ ТАЙМІ?

Як ми вже писали, ми не очікуємо на хіт-парад голів, але гол у першому таймі — цілком імовірний.

Припустимо, що буде один гол у першому таймі, тому пропонуємо вибрати ставку: "1-й тайм: Тотал голів" — "Більше 0.5" — Коефіцієнт — 1.36.

Робіть ставки разом з компанією Vbet Україна, але пам'ятайте, що ставки — це шлях не для заробітку, а для задоволення спортивного азарту, та можливість перевірити, як добре ви знаєте футбол. Приємної гри та переможних ставок!