Дізнайся, на що ставити у майбутній грі італійської Серії A.
Наполі — Інтер, Getty Images
04 січня 2023, 13:45
У поєдинку шістнадцятого туру італійської Серії A зустрінуться два гранди — міланський Інтер та Наполі.
Станом на сьогодні, підопічні Лучано Спаллетті йдуть першими в турнірній таблиці з відривом у 8 очок від Мілану, тоді як Інтер лише п’ятий.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІНТЕР — НАПОЛІ
Букмекери вірять у рівність суперників, даючи на перемогу Інтера показник 2,48. На перемогу Наполі, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 2,95, а на нічийний результат — 3,40.
ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?
Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють. На цей результат дається коефіцієнт — 1,57.
Якщо брати більш ризиковану ставку, то можна поставити, що заб'є нападник "ослів" Віктор Осімген заб’є – коефіцієнт – 2,85.
Матч Інтер — Наполі відбудеться у середу, 4 січня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.