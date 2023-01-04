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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі італійської Серії A.

У поєдинку шістнадцятого туру італійської Серії A зустрінуться два гранди — міланський Інтер та Наполі.

Станом на сьогодні, підопічні Лучано Спаллетті йдуть першими в турнірній таблиці з відривом у 8 очок від Мілану, тоді як Інтер лише п’ятий.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІНТЕР — НАПОЛІ

Букмекери вірять у рівність суперників, даючи на перемогу Інтера показник 2,48. На перемогу Наполі, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 2,95, а на нічийний результат — 3,40.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють. На цей результат дається коефіцієнт — 1,57.

Якщо брати більш ризиковану ставку, то можна поставити, що заб'є нападник "ослів" Віктор Осімген заб’є – коефіцієнт – 2,85.

Матч Інтер — Наполі відбудеться у середу, 4 січня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.