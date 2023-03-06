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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі на своєму полі прийме Боруссію Дортмунд. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди – 1:0.

За версією букмекерів, Челсі – фаворит на перемогу у цій грі: перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом 1.87, а перемога "джмелів" – 4.20.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.80.

Тож на що ставити?

Один цікавий момент: хоч букмекери і вірять у перемогу Челсі, вони не надто вірять у прохід лондонської команди до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Прохід англійської команди далі оцінюється коефіцієнтом 2.37, а прохід німецької – 1.62. Як би там не хотілося вірити у клуб Михайла Мудрика, проте ми схиляємось до того, що далі пройде Боруссія.

Незважаючи на те, що Челсі в суботу обіграв Лідс (1:0), у "синіх" велика проблема із забитими м'ячами. Ми не віримо в гол Челсі, тому пропонуємо поставити на те, що його не буде. Коефіцієнт – 4,80. Ризик того вартий.

А ось гол Боруссії Дортмунд – цілком віримо. Щоправда, коефіцієнт буде нижчим – 1.46.

Матч Челсі – Боруссія Дортмунд відбудеться 7 березня о 22:00 за київським часом.