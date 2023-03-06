Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Челсі - Боруссія Д, Getty Images
06 березня 2023, 13:35
У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі на своєму полі прийме Боруссію Дортмунд. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди – 1:0.
За версією букмекерів, Челсі – фаворит на перемогу у цій грі: перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом 1.87, а перемога "джмелів" – 4.20.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.80.
Тож на що ставити?
Один цікавий момент: хоч букмекери і вірять у перемогу Челсі, вони не надто вірять у прохід лондонської команди до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Прохід англійської команди далі оцінюється коефіцієнтом 2.37, а прохід німецької – 1.62. Як би там не хотілося вірити у клуб Михайла Мудрика, проте ми схиляємось до того, що далі пройде Боруссія.
Незважаючи на те, що Челсі в суботу обіграв Лідс (1:0), у "синіх" велика проблема із забитими м'ячами. Ми не віримо в гол Челсі, тому пропонуємо поставити на те, що його не буде. Коефіцієнт – 4,80. Ризик того вартий.
А ось гол Боруссії Дортмунд – цілком віримо. Щоправда, коефіцієнт буде нижчим – 1.46.
Матч Челсі – Боруссія Дортмунд відбудеться 7 березня о 22:00 за київським часом.