Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між собою зіграють Феєнорд та Рома.

За версією букмекерів, Феєнорд — фаворит майбутньої зустрічі: перемога нідерландців оцінюється коефіцієнтом 2.40, а перемога римлян — 3.35.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.20.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що в кожному з таймів буде забито хоча б один м'яч. На таку подію пропонується показник 1.68 — дуже реалістично.

Також ми вважаємо, що у першому таймі буде нічия. На таку подію пропонується показник 1.97, що може зіграти.

Враховуючи фактор домашнього поля, Феєнорд може перемогти в одному з таймів. На таку подію коефіцієнт 1.74.

Матч Феєнорд – Рома відбудеться сьогодні, 13 квітня о 19:45 за київським часом.