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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події липня 2023 року.

Літнє міжсезоння та трансферна кампанія в європейських клубах набирає нових обертів, проте це не означає, що в липні ми зазнаємо нестачі офіційних матчів та обмежимося лише поєдинками товариського характеру.

Football.ua традиційно представляє до вашої уваги список головних подій, що відбудуться у новому місяці 2023 року.

2 липня, Франція U-21 — Україна U-21: 1/4 фіналу молодіжного ЄВРО-2023

Молодіжна збірна України успішно пройшла груповий етап ЄВРО-2023 серед команд U-21, що проходить у Румунії та Грузії. Підопічні Руслана Ротаня посіли друге місце в квартеті B, не зазнавши жодної поразки (дві перемоги та одна нічия) і поступившись першою сходинкою одноліткам з Іспанії лише за додатковими показниками за рівної кількості очок.

Через другий рядок тепер "синьо-жовтим" потрібно вилетіти з Румунії до Грузії та зустрітися у чвертьфіналі з переможцем групи D в особі молодіжної збірної Франції. Виклик буде непростим, проте українці протягом цієї фінальної стадії чемпіонату Європи вже довели, що здатні дивувати.

За версією Pinnacle, молодіжна збірна Франції є фаворитом майбутнього матчу. Так, перемога "Ле Бле" оцінюється коефіцієнтом 1.60, а перемога України – 5.84. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.13.

Старт єврокубків: Ліга чемпіонів (11 липня) та Ліга конференцій (12 липня)

Для багатьох європейських клубів середина липня – це період передсезонної підготовки з цілою низкою товариських матчів. Але тільки не для тих, хто ставить за мету пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів і Ліги конференцій на наступний сезон.

11 липня стартує перший кваліфікаційний раунд найпрестижнішого єврокубку, а вже наступного дня — наймолодшого з єврокубкових турнірів під егідою УЄФА. Так, тут ви не побачите серед учасників однозначних грандів, проте зможете позначити для себе ті команди, які згодом можуть стати сенсаціями європейської арени.

17 липня, фінал Золотого кубку КОНКАКАФ

Крім клубних протистоянь, другий місяць літа не обділить футбольних уболівальників протистояннями на міжнародному рівні, особливо якщо говорити про національні збірні Північної та Центральної Америки.

Прямо зараз проходить груповий етап Золотого кубка КОНКАКАФ, у якому беруть участь 16 збірних вищезгаданих регіонів.

Чинний володар і рекордсмен з тріумфів у цьому турнірі — збірна Мексики, але списувати з рахунком умовну національну команду Сполучених Штатів Америки теж ніхто не збирається. У будь-якому разі фінальні стадії Золотого кубка КОНКАКАФ мають бути цікавими навіть європейським футбольним глядачам.

26 липня, Дніпро-1 - Панатінаїкос: кваліфікація Ліги чемпіонів

Наприкінці другого літнього місяця 2023 року Дніпро-1, який фінішував другим цього сезону української Прем'єр-ліги, розпочне свій шлях у рамках кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого спробує вперше у своїй історії потрапити до групового етапу найпрестижнішого єврокубка.

Суперником української команди у чвертьфіналі відбору до групового етапу Ліги чемпіонів стане представник чемпіонату Греції в особі Панатінаїкоса. З ряду причин грецький колектив є фаворитом протистояння, в тому числі через те, що Дніпро-1 проводитиме домашній матч не в рідних стінах. Також під питанням майбутнє ключового центрфорварда дніпрян Артема Довбика, який, можливо, на той момент вже змінить клубну прописку.

За версією Pinnacle, Панатінаїкос є фаворитом майбутнього протистояння. Так, перемога грецького клубу у першому матчі оцінюється коефіцієнтом 2.21, а перемога Дніпра-1 – 3.25. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.50.

27 липня, Ворскла — ДАК (Словаччина) / Діла (Грузія): кваліфікація Ліги конференцій

Якщо Дніпро-1 наприкінці липня цього року стартує у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, то на полтавську Ворсклу очікує відбір до Ліги конференцій, місце в якому команда Віктора Скрипника отримала буквально за підсумками останнього туру української Прем'єр-ліги, залишивши за бортом Олександрію.

Полтавці поки що точно не знають ім'я свого єврокубкового суперника, проте їм точно стане хтось із пари між словацьким ДАКом та грузинською Ділою. Незважаючи на це, підопічні Скрипника вже розпочали свою підготовку до єврокубкових зустрічей, а українським уболівальникам залишається сподіватися, що прогрес Ворскли, який ми спостерігали у другій половині сезону, лише продовжиться з новим імпульсом.