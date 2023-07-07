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SuperGra Casino (СуперГра Казино) — нове ліцензійне казино, яке пропонує українцям не лише найкращі ігри з усього світу, а й багато можливостей для виграшу. Сам того не підозрюючи, гравець, одразу після реєстрації, стає учасником щоденного, щотижневого та щомісячного розіграшів із крутими призами.

Виграй легко!

Так, навіть кілька хвилин гри можуть дати результат у вигляді виграшів впродовж тривалого часу. При цьому всі активності відбуваються у відкритому форматі та не вимагають додаткових реєстрацій та активацій. Знайти нараховані призи та бонуси можна зайшовши до особистого кабінету на офіційному сайті SuperGra.

Усього кілька хвилин і ви учасник «Розіграшу», «Турніру» та «Місії». Переможці цих активностей визначаються щодня та щотижня.

Виграти можна як фріспіни, так і реальні призи — шоломи, плитоноски, тепловізори, старлінки, рації та багато інших, не менш цінних речей. Екіпіруйтеся або відправляйте їх тим, хто цього найбільше потребує. При цьому ви можете обрати грошовий еквівалент призу (електронними грошовими замінниками) і розпоряджатися виграшем за власним бажанням.

Ще цікавіші сюрпризи чекають на вас наприкінці кожного місяця із призовим фондом до 700 000 гривень. Усі, хто виконають умови активностей, зможуть виграти пакети фріспінів, гроші (електронні грошові замінники) на рахунок чи круті гаджети. Наприклад, комплект зі старлінка із зарядною станцією, макбук, iPhone та багато інших призів.

«Вітальний бонус»

Почати гру можна майже без вкладень – до 500 гривень на рахунок ви отримаєте за встановлення мобільного додатку. Крім того, СуперГра Казино дає унікальний «Привітальний бонусний пакет». Активуйте його, та у перші п'ять депозитів отримаєте бонуси у розмірі до 650% від суми поповнення або до 150 000 гривень!

Нудьгувати не вийде!

SuperGra пропонує вам понад 5 000 азартних ігор на будь-який смак та настрій. Такою великою бібліотекою мало хто може похвалитися не лише в Україні, а й у всьому світі! Ті, хто вже грав у казино, знайдуть собі хіти від провайдерів зі світовим ім'ям — 3 Oaks, Playson, Pragmatic та багатьох інших. Новачки легко зорієнтуються завдяки зручному інтерфейсу сайту та окремому розділу «Колекції».

Ви не пропустите найважливіше

Крім того, новачки завжди можуть скористатися порадами професіоналів — SuperGra Casino пропонує повноцінну цілодобову підтримку в онлайн-чаті або в телефонному режимі. Зручний Telegram Bot повідомить вас про всі важливі події, нагадає про виграні фріспіни та нереалізовані можливості. А ще, за його активацію, ви отримаєте пакет фріспінів у крутій грі!

Обов'язково підпишіться на соцмережі SuperGra! Неймовірні історії успіху, огляди слотів, призи, вікторини та багато іншого чекають вас в Instagram та Telegram-каналі, мабуть, найкращого онлайн-казино в Україні!

Нудно не буде!

Досить сумніватися, час грати!

Грати та вигравати ще ніколи не було так просто! Реєстрація на SuperGra казино займає лише кілька хвилин завдяки підтримці Bank ID. Поповнення депозиту та виплата виграшів здійснюється через картки Visa/Mastercard або системи Google Pay/Apple Pay. Не пропустіть свій шанс на виграш!

SuperGra – більше ніж гра!

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ, ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ

Дисклеймер:

Реклама азартних ігор казино в мережі Інтернет. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет від 22.12.2022 року (рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 434 від 13.12.2022 року) видана ТОВ «НЕЙТІВ АППС» строком на 5 років. Детальніше про умови та строки акційних пропозицій, умов участі в азартних іграх тощо, дізнавайтеся на сайті https://supergra.com.ua. Тільки для осіб віком від 21 років.