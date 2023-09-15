Рейтинг букмекерів

До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках четвертого тура елітного дивізіону чемпіонату Італії Інтер протистоятиме Мілану на стадіоні Джузеппе Меацца.

Обидві команди видали відмінний старт в Серії А, перемігши в усіх трьох іграх. "Дияволи" пропустили принципового супротивника вперед лише за додатковими показниками.

Перемога у цьому матчі дозволить одній з команд отримати важливу психологічну перевагу вже на старті сезону.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 2023 — 2024

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О ФОРМА 1 Інтер 3 3 0 0 8 0 8 9 2 Мілан 3 3 0 0 8 2 6 9 3 Ювентус 3 2 1 0 6 1 5 7 4 Лечче 3 2 1 0 6 3 3 7 5 Аталанта 3 2 0 1 6 2 4 6 6 Наполі 3 2 0 1 6 3 3 6



Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є господарі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2,17. Водночас тріумф Мілана оцінюється показником 3,5. Нічийний результат примножить вашу ставку на 3,55.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікаво виглядає варіант зі ставкою на "обидві заб'ють". Коефіцієнт на це становить 1,74. Також можна розглянути прогноз на "гол Лаутаро Мартінеса". Така подія оцінюється показником 2,7.

Не дивлячись на те, що ми очікуємо голи від обох команд, вважаємо, що відбудуться вони не першій третині гри. Ставка на подію "Перший гол після 28 хвилини" примножить вашу суму на 1,85.

Матч Інтер — Мілан відбудеться 16 вересня о 19:00 за київським часом.