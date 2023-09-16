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Дізнайся, на що ставити у грі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Брайтоном, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,28, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 2,91. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Враховуючи поточну форму команд, радимо звернути увагу на подію "Брайтон не програє", яка оцінюється коефіцієнтом 1,67. Також прогнозується, що матч буде дуже результативним, але ми не думаємо, що в ньому буде забито більше чотирьох м'ячів, тому пропонуємо вам подію "ТМ 4" із показником 1,56.

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