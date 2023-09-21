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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках першого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА Аякс на своєму полі буде протистояти Марселю.

Нідерландська команда невдало стартувала в чемпіонаті та йде на дванадцятій сходинці турнірної таблиці. Марсель залишився без головного тренера — команду покинув Марселіно.

Букмекери вважають, що невеликим фаворитом зустрічі є Аякс. Так, на перемогу нідерландців можна поставити з коефіцієнтом 2,6. На успіх Марселя пропонується показник 2,76. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,6 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становить 1,7. Обидві команди прагнуть грати у швидкий комбінаційний футбол, тому можуть забити багато голів. Також можна звернути увагу на подію "Обидві команди заб'ють". На це пропонується показник 1,58.

Ще одним цікавим варіантом може стати подія "нічия або перемога Марселя". Коефіцієнт на це 1,56.

Матч Аякс — Марсель відбудеться сьогодні, 21 вересня, о 22:00 за київським часом.