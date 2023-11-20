Дізнайся, на що можна поставити у грі 10-го туру відбору на чемпіонат Європи-2024.
САУТГЕЙТ ТА КЕЙН, GETTY IMAGES
20 листопада 2023, 19:35
У заключному десятому турі відбору на Євро-2024 збірна Північної Македонії на своєму полі прийме Англію.
За версією букмекерів, Англія — фаворит зустрічі: перемога колективу Гарета Саутгейта оцінюється коефіцієнтом 1.23, а перемога господарів — 16.50.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 6.50.
Тож на що ставити?
Ми вважаємо, що у цьому поєдинки обидві команди можуть забити. Коефіцієнт цієї події — 2.47.
Також ставка із голом Гаррі Кейна виглядає, в принципі, очевидним. Коефіцієнт – 1.53.
Віримо у перемогу збірної Англії, тому пропонуємо варіант – перемога англійців в обох таймах. Коефіцієнт – 2.33.
Матч Північна Македонія – Англія відбудеться сьогодні, 20 листопада, о 21:45.