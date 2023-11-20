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Дізнайся, на що можна поставити у грі 10-го туру відбору на чемпіонат Європи-2024.

У заключному десятому турі відбору на Євро-2024 збірна Північної Македонії на своєму полі прийме Англію.

За версією букмекерів, Англія — фаворит зустрічі: перемога колективу Гарета Саутгейта оцінюється коефіцієнтом 1.23, а перемога господарів — 16.50.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 6.50.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що у цьому поєдинки обидві команди можуть забити. Коефіцієнт цієї події — 2.47.

Також ставка із голом Гаррі Кейна виглядає, в принципі, очевидним. Коефіцієнт – 1.53.

Віримо у перемогу збірної Англії, тому пропонуємо варіант – перемога англійців в обох таймах. Коефіцієнт – 2.33.

Матч Північна Македонія – Англія відбудеться сьогодні, 20 листопада, о 21:45.