Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У шостому турі відбору до чемпіонату світу-2026 зіграють між собою збірні Бразилії та Аргентини.

За версією букмекерів, Бразилія – фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2.68, а перемога гостей – 3.15.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.15.

Тож на що ставити?

У команд сильна атакуюча лінія, тому ми пропонуємо варіант обидві заб'ють. Коефіцієнт – 2.17.

Матч Бразилія – Аргентина відбудеться 22 листопада о 02:30 за київським часом.