Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, як змінилися думки букмекерів стосовно переможця чемпіонату Європи.

Нещодавно пройшло жеребкування групового раунду чемпіонату Європи, після якого дещо змінилися думки експертів стосовно того, хто ж виграє турнір влітку 2024 року.

Ще три тижні тому головним фаворитом турніру була збірна Франції, коефіцієнти на яку були на 1-2 меншими, ніж на Англію чи Німеччину.

Та тепер думки букмекерів трішки змінилися.

Тепер збірна Англії оцінюється на такому ж рівні, як і Франція. Більше того, англійці мають невеличку перевагу в деяких букмекерів.

Дуже сильно впав коефіцієнт на збірну Італії, яка потрапила в "групу смерті" разом з Іспанією та Хорватією. Тепер італійці програють конкуренцію Бельгії.

Щодо України, то на нашу збірну коефіцієнти дуже високі, адже нам ще треба спочатку вийти на цей турнір.

Як вважаєте, хто переможе на чемпіонаті Європи? Пишіть свої думки в коментарях.