Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У рамках чергового туру англійської Прем'єр-ліги Лутон на своєму полі прийматиме Арсенал.

За версією букмекерів, Арсенал – фаворит зустрічі: перемога лондонської команди оцінюється коефіцієнтом 1.24, а перемога господарів – 15.00.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 6.70.

Тож на що ставити?

Ми очікуємо, що у грі буде багато голів. Тому пропонуємо ставку тотал більше 2.5. Коефіцієнт – 1.56.

Також віримо, що оборона Арсеналу не дасть збій. Обидві команди заб'ють – ні. Коефіцієнт – 1.68.

На закінчення, пропонуємо поставити на гол Букайо Сака. Коефіцієнт – 2.10.

Матч Лутон — Арсенал пройде 5 грудня о 22:15 за київським часом.