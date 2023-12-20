Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що краще ставити у майбутній грі.

У рамках 18 туру іспанської Ла Ліги між собою зіграють Реал Бетіс та каталонська Жирона.

За версією букмекерів, Жирона є незначним фаворитом майбутньої гри: перемога каталонців оцінюється коефіцієнтом 2.48, а перемога Бетіса — 2.87.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.65.

Тож на що ставити?

Цілком очікуваною виглядає подія "Обидві команди заб'ють — Так", яка оцінюється коефіцієнтом 1.60.

Також ми очікуємо побачити результативний матч, тому варто звернути увагу на "Тотал більше за 2.5", що оцінюється в коефіцієнт 1.71.

Український форвард Жирони Артем Довбик знаходиться у чудовій формі, тому можна взяти його гол із коефіцієнтом 2.30.

Матч Реал Бетіс — Жирона відбудеться 21 грудня о 20:00 за київським часом.