Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 23 грудня, відбудеться матч 18 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Ліверпуль прийматиме лондонський Арсенал.

За версією букмекерів фаворитом є команда Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля дається коефіцієнт 2.61, тоді як успіх "Червоних дияволів" оцінений в 2.90.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 3.65.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що цей домашній матч Ліверпуля точно виявиться результативним, тому пропонуємо вам поставити на ТБ 2.5 з коефіцієнтом 1.80.

Також можна ризикнути й поставити на те, що команда Клоппа переможе із значною перевагою (-1,5) – на цю подію пропонується коефіцієнт – 6.50.

Якщо ж ви вирішите поставити на гол Мохамеда Салаха, то зможете помножити свою ставку на 2.50.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Арсенал розпочнеться о 19:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.