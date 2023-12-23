Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 17 туру італійської Серії А відбудеться матч на Стадіо Олімпіко поміж Ромою та Наполі.

За версією букмекерів, команда Жозе Моурінью — фаворит зустрічі: перемога Роми оцінюється коефіцієнтом 2,67, тоді як успіх господарів поля — 2,97.

Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом — 3,15.

Тож на що ставити?

Найбезпечнішим варіантом, на наш погляд, є ставка подвійного шансу "1Х" на Рому. Коефіцієнт – 1,43.

Також виглядає цікавою ставкою "обидві команди заб'ють", яка оцінена у 1,88.

Спробуємо ризикнути й поставити на гол Ромелу Лукаку, який набрав непогану форму останнім часом. Показник на цю подію складає 2,50.

Початок матчу — сьогодні, 23 грудня, о 21:45. Слідкувати за поєдинком можна в нашій текстовій онлайн-трансляції.