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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем на своєму полі прийме Борнмут, в якому виступає український захисник Ілля Забарний.

За версією букмекерів команда Анге Постекоглу є фаворитом поєдинку: так на перемогу Тоттенгема можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як успіх Борнмута оцінюється показником — 3.97.

Ймовірність нічийного результату оцінено коефіцієнтом 4.50.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.35.

Також непоганим варіантом може бути ставка "Х2", тобто нічия або перемога Борнмута з коефіцієнтом 2.02.

Якщо ви хочете ризикнути, то можна поставити на те, що в матчі буде забито три або менше м'ячів "ТМ 3,0" з коефіцієнтом — 2.68.

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Борнмут відбудеться сьогодні, 31 січня, о 16:00 за київським часом.