Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Борнмут - Тоттенгем, Getty Images
31 грудня 2023, 11:45
У матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем на своєму полі прийме Борнмут, в якому виступає український захисник Ілля Забарний.
За версією букмекерів команда Анге Постекоглу є фаворитом поєдинку: так на перемогу Тоттенгема можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як успіх Борнмута оцінюється показником — 3.97.
Ймовірність нічийного результату оцінено коефіцієнтом 4.50.
Тож на що ставити?
Найочевиднішим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.35.
Також непоганим варіантом може бути ставка "Х2", тобто нічия або перемога Борнмута з коефіцієнтом 2.02.
Якщо ви хочете ризикнути, то можна поставити на те, що в матчі буде забито три або менше м'ячів "ТМ 3,0" з коефіцієнтом — 2.68.
Нагадаємо, матч Тоттенгем — Борнмут відбудеться сьогодні, 31 січня, о 16:00 за київським часом.